- Çin'de korona salgınında 1 kişi hayatını kaybetti

- Çin'de korona salgınında 1 kişi hayatını kaybettiPEKİN - Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 1 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 331'e yükseldi. Çin'de açıklanan son verilere göre korona virüs salgınında 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki toplam can kaybı sayısı 3 bin 331'e yükseldi. Ülkedeki tek can kaybının, dünya genelinde yaklaşık 69 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği korona virüs salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğü belirtildi.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 39 yeni Covid-19 vakasının kayıtlara geçtiğini, bunlardan birinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, 38'inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı.Böylece yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 951'e, toplam doğrulanan vaka sayısı ise 81 bin 708'e çıktı.Dün ayrıca 78 yeni asemptomatik vaka tespit edildiğini bildiren Komisyon, Çin anakarasındaki hastanelerden Covid-19 hastası 114 kişinin taburcu edildiğini, toplam taburcu edilen kişi sayısının 77 bin 78'e ulaştığını bildirdi.Öte yandan, Hong Kong'daki Covid-19 vakalarının sayısı 890'a yükselirken, şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA