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- Çin'de korona salgınında 108 yeni vaka

- Çin'de korona salgınında 108 yeni vaka Çin'de korona virüs salgınında dün 2 ölüm ve 108 yeni vaka kayıtlara geçti.

13.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:11
- Çin'de korona salgınında 108 yeni vaka
PEKİN - Çin'de korona virüs salgınında dün 2 ölüm ve 108 yeni vaka kayıtlara geçti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün korona virüs salgını nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin ikisinin de salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü bildirdi. Komisyonun açıklamasına göre, salgında şu ana dek hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 341'e çıktı. Komisyon, ayrıca dün ülkede 108 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin Heilongjiang eyaletinde, 3'ünün Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 98 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu aktardı.
Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vaka sayısı bin 378'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 160'a yükseldi.
Komisyonun verdiği bilgiye göre, Çin anakarasında 88 kişi tedavinin ardından iyileşerek taburcu edilirken, şu ana dek taburcu edilen kişi sayısı 77 bin 663'e ulaştı. - Çin’de korona salgınında 108 yeni vaka

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Güncel
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