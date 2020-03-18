Çin'de korona virüsü nedeni ile 11 kişi daha hayatını kaybetti
Çin'de korona virüsü salgınında dün 11 kişi daha hayatını kaybetti.
18.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:58
Çin'de korona virüsü salgınında dün 11 kişi daha hayatını kaybetti.
Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 13 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiğini, bunlardan 12'sinin ülke dışından geldiğini açıkladı. Böylelikle diğer ülkelerden Çin'e gelen vaka sayısı 155'e ulaştı. Komisyon, ülkedeki toplam korona virüsü vakası sayısının da 80 bin 894'e çıktığını açıkladı. Komisyon, can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü ifade etti.
Korona virüsü salgınında Çin anakarasında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 237'ye yükseldi. Komisyon, ayrıca dün hastanelerden 922 kişinin taburcu edildiğini, toplam taburcu edilen hasta sayısının 69 bin 601'e ulaştığını aktardı. Durumu ağır olan hastaların sayısının da 2 bin 622'ye gerilediği bildirildi. - PEKİN
Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 13 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiğini, bunlardan 12'sinin ülke dışından geldiğini açıkladı. Böylelikle diğer ülkelerden Çin'e gelen vaka sayısı 155'e ulaştı. Komisyon, ülkedeki toplam korona virüsü vakası sayısının da 80 bin 894'e çıktığını açıkladı. Komisyon, can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü ifade etti.
Korona virüsü salgınında Çin anakarasında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 237'ye yükseldi. Komisyon, ayrıca dün hastanelerden 922 kişinin taburcu edildiğini, toplam taburcu edilen hasta sayısının 69 bin 601'e ulaştığını aktardı. Durumu ağır olan hastaların sayısının da 2 bin 622'ye gerilediği bildirildi. - PEKİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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