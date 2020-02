Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 2 bin 347'ye çıktı

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısında günlük bazda gerileme kaydedilirken, şu ana kadar hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 347'ye yükseldi.Ulusal Sağlık Komisyonu, cuma günü ülke genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 109 ölüm ve 397 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Komisyon, önceki gün ise 118 ölüm, 889 korona virüsü vakası olduğunu duyurmuştu. Salgının ilk olarak ortaya çıktığı Hubei eyaletinde ise cuma günü 106 can kaybı, 366 yeni vaka kayıtlara geçti. Vakalardan birinin de cezaevinde olduğu aktarıldı. Böylelikle ülke genelinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 347'ye, toplam vaka sayısı ise 76 bin 288'e çıktı. Komisyonun açıklamasında, ayrıca ülke genelinde iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 20 bin 659'a çıktı.CEZAEVLERİNDE 500'DEN FAZLA KORONA VİRÜS HASTASIÇin Adalet Bakanlığı, üç eyaletteki beş cezaevinde kalan 500'den fazla mahkumun korona virüsünden etkilendiğini açıkladı. Açıklamada, vakalardan 271'inin Hubei eyaletinde görüldüğü aktarıldı. Pekin yönetiminin, cezaevindeki salgın durumunu incelemek üzere özel bir ekip görevlendirdiği belirtilirken, ülke genelindeki tüm cezaevlerine kontrol ve önleme çalışmalarını sıkılaştırma çağrısı yapıldı. Çinli uzman Xiang Nijuan, yeni korona virüsünün bulaşıcılık derecesinin düştüğünü savundu. Xiang, daha önce bir kişinin virüsü 2 ila 3 kişiye bulaştırdığının, şimdi ise bu sayının 1'in altına indiğinin tespit edildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarından oluşan ekibin bugün Wuhan kentine gideceği aktarıldı.GÜNEY KORE'DE SALGININ BOYUTU BÜYÜYORDiğer yandan, Güney Kore'de 142 yeni korona virüsü vakası bildirilirken, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 346'ya çıktığı belirtildi. Yetkililerin vaka sayısında görülen keskin artışa rağmen, salgının kontrol edilebilir seviyede olduğunu aktardığı yazıldı. İtalya'da da salgın nedeniyle ilk can kaybının meydana geldiği açıklanırken, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 360'a yükseldi.