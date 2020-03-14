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Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 189'a çıktı

Çin'de dün yeni Korona virüsü salgınında 13 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 189'a çıktı.

14.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:45
Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 189'a çıktı

Çin'de dün yeni Korona virüsü salgınında 13 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 189'a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 11 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 80 bin 824'e ulaştığını bildirdi. Yeni vakalardan 4'ünün, salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde görüldüğü, diğer 7 vakanın ise Çin'e ülke dışından geldiği belirtildi. Böylelikle Çin'e ülke dışından gelen Covid-19 vakalarının sayısı 95'e ulaştı. Vakalardan 46'sının İran, 32'sinin İtalya ve 5'inin İspanya kaynaklı olduğu aktarıldı.

Diğer yandan, Güney Kore'de hastanelerden taburcu edilen kişilerin sayısı, iki gündür tespit edilen yeni vaka sayısının üzerinde kaydedildi. Dün ülke genelinde 107 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 bin 86'ya yükseldi. Aynı gün 204 hastanın taburcu edildiği aktarıldı. Güney Kore'de Covid-19 salgınında şu ana kadar 72 kişi yaşamını yitirdi.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Güncel

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