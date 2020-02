Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 869'a çıktı

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 869'a yükseldi.Çin'de ortaya çıkmasının ardından diğer ülkelere de yayılan korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, pazartesi günü 98 ölüm ve bin 886 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıklarken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 72 bin 436'ya çıktı. Komisyon, dün ayrıca bin 701 hastanın taburcu edildiği bilgisini de aktardı. Salgının merkezi olan Hubei eyaletinde ise dün bin 807 yeni vaka görülürken, 93 can kaybı meydana geldi.Yıllık meclis toplantıları ertelenecekDiğer yandan, korona virüsü salgını nedeniyle Çin'in yıllık meclis toplantılarının ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberinde, Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi'nin önümüzdeki günlerde yıllık toplantının ertelenmesini görüşeceği belirtildi. Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ve en üst siyasi istişare organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantıları, her yıl mart ayının başında düzenleniyor. 10 günlük bir süreci kapsayan toplantılar, ülkenin dört bir yanından temsilciler ile delegeleri bir araya getiriyor. Bu yılki toplantı döneminin 3 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.Japonya'da durum ciddileşiyorKorona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde can kaybı sayısı bin 874'e çıkarken, Japonya'da salgınla ilgili tedbirler sıkılaşıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı korona virüsü semptomu gösterenleri, evlerini terk etmeyerek acilen sağlık kuruluşlarıyla temasa geçmeye çağırdı.Tokyo'da korona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren hastayı tedavi eden bir hemşirenin testleri pozitif çıktı. Tedavinin yapıldığı hastane, hasta alımını geçici olarak durdurdu.Japonya'da 80'li yaşlardaki bir kadının korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti. Hastanın korona virüsü taşıdığı, ölümünün ardından yapılan testlerde ortaya çıkmıştı.Bunun yanında, Yokohama Limanı'nda demirli Diamond Princess adlı yolcu gemisinde yeni korona virüsünden enfekte olan kişilerin sayısı da artıyor. Yolcu gemisinde görülen 454 vakanın dahil edilmesi halinde, Japonya toplam 516 korona virüsü vakası ile Çin'in ardından en çok hastanın bulunduğu ülke oluyor.Olimpiyatlara etki eder mi?Japonya'da salgının yayılması endişeleri artarken, durumun Tokyo'nun ev sahipliğinde temmuz ayında düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'na etki edip etmeyeceği de gündeme gelmeye başladı. Japon basınında, 1 Mart'ta düzenlenmesi planlanan ve 38 binden fazla kişinin katılacağı Tokyo Maratonu'na katılımla ilgili yeni düzenlemelere gidileceği, etkinliğe sadece seçilen koşucuların katılmasının sağlanacağı yazıldı.Diğer yandan, Japon İmparatoru Naruhito'nun doğum günü nedeniyle düzenlenecek kutlamalar da iptal edildi. Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda gelecek hafta yapılması planlanan kutlamalara on binlerce kişinin katılımı bekleniyordu. - PEKİN