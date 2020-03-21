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Çin'de Korona virüsünden 3 bin 225 kişi öldü

Korona virüsü salgınında Çin'de 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 255'e yükseldi.

21.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:31
Çin'de Korona virüsünden 3 bin 225 kişi öldü
Korona virüsü salgınında Çin'de 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 255'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında yeni Korona virüsü salgınında yedi kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 3 bin 255'e ulaştığını açıkladı. Komisyon, 41 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisini verdi. Vakaların 14'ünün başkent Pekin 'de, 4'ünün Şanghay'da ve 7'sinin Guangdong eyaletinde görüldüğü aktarılırken, yurt dışı kaynaklı vakaların toplam sayısı 269'a yükseldi. Böylelikle, Çin'de şu ana kadar tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı 81 bin 8'e çıktı.

Komisyon, Çin anakarasında dün 590 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini, şu ana dek taburcu edilen hasta sayısının ise 71 bin 740'a ulaştığını da bildirdi. - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel

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