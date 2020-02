Çin'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 2 bin 238'e çıktı

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Perşembe günü ülke genelinde 118 ölüm ve 889 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Önceki gün 114 can kaybı, 394 yeni vaka olduğu duyurulmuştu. Salgının merkezi Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde ise dün 115 ölüm, 411 yeni vaka bildirildi. Eyalette, önceki gün 108 can kaybı ve 349 yeni vaka açıklanmıştı. Böylelikle dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 247'ye çıktı.Komisyon, dün taburcu edilen hastaların sayısının ilk kez 2 binin üzerine çıktığını, toplam taburcu sayısının ise 18 bin 264'e yükseldiğini duyurdu.GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 156'YA ULAŞTIÖte yandan Güney Kore 'de Covid-19 nedeniyle ilk can kaybı yaşanırken 1 gün içinde 52 yeni korona virüsü vakası daha bildirildi. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 156'ya çıktı. Cheongdo'daki bir hastanede tedavi gören 63 yaşındaki Güney Koreli bir adamın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı hastanede 5'i hemşire olmak üzere 16 vaka bulunuyor.Resmi haber ajansı Yonhap, ülke genelindeki vaka sayısının 3 günde neredeyse üçe katlandığını, en çok vakanın başkent Seul'e 300 kilometre uzaklıktaki Daegu kentinde görüldüğünü bildirdi.52 yeni vakadan 39'unun, Daegu'daki bir kilisede düzenlenen ayinler sırasında bulaştığından şüpheleniliyor. Ülkedeki "süper taşıyıcı" olarak anılan 61 yaşındaki kadın, virüsü taşıdığı kesinleşmeden önce kentteki bir kilisede düzenlenen iki ayine katılmıştı. Böylece söz konusu kiliseyle ilişkili korona virüsü vakalarının sayısı 82'ye çıktı.DAEGU VE CHEONGDO ÖZEL YÖNETİM BÖLGESİ OLDUSeul yönetimi, Daegu ve ona komşu olan Cheongdo kentlerinin "özel yönetim bölgesi" olarak ilan edildiğini açıkladı. Daegu idari makamları, 2.5 milyonluk kentte yaşayanlara virüsün yayılmasını engellemek için toplu taşıma araçlarını kullanmama çağrısı yaptı.KUZEY KORE'DE VAKA YOKKuzey Kore devlet televizyonu, bir kez daha ülkede korona virüsüne yakalanan kişi bulunmadığını duyurdu. İktidardaki Kore İşçi Partisi'in yayın organı Rodong Sinmun da virüsün ülkeye girmediğini açıkladı. Kuzey Kore, Çin ile sınırını kapatan ilk ülkelerden olmuştu.(Cenk Özkömür/İHA)