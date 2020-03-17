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Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

17.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:48
Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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