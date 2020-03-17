Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
17.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:48
Çin'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi. - PEKİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı