Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haberler

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu

Bilim insanları, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta hava kirliliğinin azaldığını belirterek, Çin'de prematüre doğan bebeklerde hava kirliliğine bağlı ölümün azaldığını ifade etti.

20.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:13

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye dahil 130'un üzerinde ülkede görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 10 bin 415 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 250 bini aştı.

Tüm dünyada büyük panik yaratan koronavirüs salgını sebebiyle bazı fabrikalarda üretim durdu. Yetkililerin çağrısına uyan vatandaşlar zorunlu haller dışında sokağa çıkmayınca trafik de ortadan kalktı. Bu durumun tek olumlu yanı belki de çevreye olan etkisi...

HAVA KİRLİLİĞİ AZALDI

Çin ve İtalya'da hava kirliliğinde belirgin bir düşüş var. Avrupa Uzay Ajansı'nın çektiği uydu görüntüleri, kirliliğin ne kadar azaldığını net bir şekilde gösteriyor.

Haberde yer alan videoda, Ocak ayından bu yana Türkiye'nin bir kısmının yer aldığı İtalya ve çevresindeki bölgelerde nitrojen dioksit değişimindeki kademeli azalma gösteriliyor.

20 Aralık -16 Mart tarihleri arasında Çin'in bütün kentlerinde hava kirliliği azaldı. Nitrojen dioksit oranında büyük düşüş görüldü. Özellikle fabrika ve endüstriyel tesislerin kapanması kirliliğin azalmasında etkili oldu. Ancak, uzmanlar salgının bitmesinin ardından hava kirliliğinin önceki seviyeye dönebileceği konusunda uyardı.

BİNLERCE BEBEĞİN HAYATI KURTULDU

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar Çin'da hava kirliliğinin azalmasının prematür bebeklerde hava kirliliğine bağlı ölümü azalttığını söyledi. Yani buna göre, coronavirüs salgını Çin'de yaşlıların ölmesine neden olurken, binlerce prematüre bebeğin hayatta kalmasını sağladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Etiketler : Stanford Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel

İlgili Haberler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktıDünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladıKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten korkmayan ve önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Koronavirüsten korkmayan ve önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Haberler
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti Haberler
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti
New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Haberler
New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haberler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler

Son Dakika Güncel Haberleri

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı - Haber Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Afyonkarahisar'dan lokumlu destek - Haber Ordu'da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı - Haber Türkiye'den Suriye'nin kuzeyinde korona virüse karşı bilgilendirme çalışması - Haber Antalya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında aranan 26 kişi yakalandı - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading