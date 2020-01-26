Çin'de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Çin'in Hubei bölgesinde devam eden Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, virüsün tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi. Wuhan karantina altına alınırken, kent hayalet şehre döndü.

688 YENİ VAKA

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 56'ya yükseldi. Bin 975 kişinin de virüs taşıdığı tespit edilirken, 324 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'daki habere göre geçtiğimiz 24 saat içerisinde 688 yeni vaka ortaya çıktı. Virüs bulaştığı tespit edilen kişilerin yanı sıra 21 bin 556 kişinin tıbbi inceleme altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

SESSİZ YENİ YIL

Ülke genelinde 13 şehir karantina altına alındı. Toplu taşıma ve uçak seferlerinin büyük çoğunluğu iptal edildi. Acil durum toplantısı yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, acil durum tehlikeli boyutlara ulaştığını açıkladı. Söz konusu kısıtlamalar ve karantina sonucunda, virüsün çıkış yeri olan Hubei bölgesinde 10 milyondan fazla insan etkilendi. Çin Global Network Televizyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs bulaşan hastaları tedavi eden 62 yaşındaki doktor Liang Wudong'da virüsten hastalanarak hayatını kaybetti.

HAYALET ŞEHİR WUHAN

11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinin karantina altına alınması sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehir sokaklarının bomboş olduğu görüldü. Öte yandan, Wuhan'daki bir hastanenin önünde oluşan uzun kuyruk ve hastane içerisindeki kalabalık da kameralara yansıdı.

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

VİRÜS TEHDİDİ CİDDİ Mİ?

Korona virüsler orta derece soğuk algınlığından ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor. Bu yeni virüs, ikisinin ortasında bir yerde duruyor. Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Mark Woolhouse, "Yeni bir koronavirüs bulduğumuzda, bulguların ne olduğunu görmek isteriz. Bu virüs daha çok soğuk algınlığı benzeri bulgulara yol açıyor ve bu da endişe verici ancak SARS kadar ciddi değil" ifadeleriyle virüsü açıklıyor.

VİRÜSÜN KAYNAĞI NE?

Yapılan araştırmaya göre, Çin'in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Wuhan'da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı. Bu bilgiler ışığında, yeni tip koronavirüsünün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

NASIL ÖNLEMLER ALINDI?

Virüsün bulaştığı kişiler, yayılması riskini en aza indirmek için her ihtimale karşı karantinada tutuluyor. Hastalığın tespiti için, yolcuların vücut ısını ölçecek tarama cihazları konuldu. Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı da ilaçlama yapılması için geçici olarak kapatıldı. ABD ve pek çok Asya ülkesi, Wuhan'dan seyahat eden yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi için önlemler aldı ve Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapındaki hastaneleri daha büyük bir salgına karşı uyardı.