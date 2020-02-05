Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 493'e yükseldi

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölen kişi sayısı 493'e yükseldi. Virüs teşhisi koyulan hastaların sayısı 24 bin 551'e çıkarken; bunların 910'u taburcu oldu.

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 kişi artarak 493'e ulaştı. Virüs taşıdığı teşhis edilen hastaların sayısı ise 20 bin 624'ten, 24 bin 551'e yükseldi. Öte yandan Çin medyası, hastalardan 910'unun taburcu olduğunu duyurdu.

RUS İNSANİ YARDIM UÇAĞI VUHAN'A ULAŞTI

Rus haber ajansı TASS'taki habere göre insani ve tıbbi yardım uçağı, virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine geldi. Uçakta bulunan 5 Rus tıbbi uzman, koronavirüsün tedavisinde kullanılmak üzere testleri süren ilaçlarda Çinli uzmanlarla birlikte çalışacak.

İLAÇ DENEMELERİ SÜRÜYOR

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, koronavirüs üzerindeki etkinliğini klinik denemelere test etmek için bir antiviral ilaç olan Remdesivir'in Çin'e gelmesinin beklendiğini belirtti. Bakanlık yetkililerinden yapılan açıklamada, Remdesivir'in Ebola enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanıldığı belirtildi. İlacın, yeni koronavirüs çalışmalarının tüm prosedürlerini karşılamasa da ilgili araştırmalarda oldukça iyi sonuç verdiği bilgisi paylaşıldı.