Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 122'ye yükseldi
Çin’de koronavirüs (corona virüsü) salgınında ölenlerin sayısı 3122’ye yükseldi
09.03.2020 08:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:16
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122'ye çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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