Çin'de koronavirüs sebebiyle 10 günde inşa edilen hastane uzaydan görüntülendi

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatı bitti ve bugün hizmet vermeye başladı. Hasta akınıyla başa çıkmak için yapılan yeni hastane, böylelikle tam 10 günde inşa edilmiş oldu.

UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çin'de 23 Ocak günü yapımına başlanan bin yataklı prefabrik hastane bugün itibariyle faaliyete başladı. 10 gün içinde bitirilen devasa hastanesinin uzaydan çekilen görüntüleri Çin Haber Ajansı Xinhua tarafından servis edildi. Görüntülerde hastane yapımındaki hummalı çalışmanın hızlandırılmış görüntüsüne yer verildi.

TEDAVİYE BAŞLANDI

Koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çin'in Vuhan şehrinde, yapımı sadece 10 gün süren hastanede ilk hastaların tedavisine başlandı.

Yerel medya, Huoshenshan adı verilen sağlık merkezine sabah saatlerinde ilk hastaların alındığını belirtirken, bu kişilerin kimlik bilgileri ve durumları konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bin 500 yatak kapasiteli, 60 bin metrekarelik hastanede toplamda bin 400 doktor ve hemşire görev alacak. Söz konusu personelin SARS virüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda deneyimli olduğu belirtildi.

ASKERİ SAĞLIK EKİBİ TEDAVİ EDECEK

Çin Merkez Televizyonu, yeni koronavirüsün bulaştığı hastaların, yeni hastanede askeri sağlık ekibi tarafından tedavi edileceğini duyurdu.

BİN KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Vuhan kentinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bir alana inşa edilen Huoshenshan Hastanesi, monte edilmiş mobil ev gruplarından oluşuyor. Hastane, yaklaşık bin kişilik yatak kapasitesine sahip. Hastanenin inşaatı 23 Ocak'ta başlamıştı.

ROBOTLAR GÖREV ALACAK

The Paper adlı gazetenin aktardığına göre hastanede özel 'tıbbi robotlar' da görev yapacak. Bu robotların ilaç verme, test örnekleri taşıma gibi görevleri yürüteceği belirtiliyor.

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