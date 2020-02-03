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Çin'de koronavirüs sebebiyle 10 günde inşa edilen hastane uzaydan görüntülendi

Çin'de yayılan ölümcül salgının ardından Çin hastaları tedavi etmek için 10 günde bin yataklı prefabrik hastane inşa etti. Bugün itibariyle faaliyete geçen hastane uzaydan görüntülendi.

03.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:21

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatı bitti ve bugün hizmet vermeye başladı. Hasta akınıyla başa çıkmak için yapılan yeni hastane, böylelikle tam 10 günde inşa edilmiş oldu.

UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çin'de 23 Ocak günü yapımına başlanan bin yataklı prefabrik hastane bugün itibariyle faaliyete başladı. 10 gün içinde bitirilen devasa hastanesinin uzaydan çekilen görüntüleri Çin Ajansı Xinhua tarafından servis edildi. Görüntülerde hastane yapımındaki hummalı çalışmanın hızlandırılmış görüntüsüne yer verildi.

TEDAVİYE BAŞLANDI

salgını sebebiyle karantinaya alınan Çin'in Vuhan şehrinde, yapımı sadece 10 gün süren hastanede ilk hastaların tedavisine başlandı.

Yerel medya, Huoshenshan adı verilen sağlık merkezine sabah saatlerinde ilk hastaların alındığını belirtirken, bu kişilerin kimlik bilgileri ve durumları konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bin 500 yatak kapasiteli, 60 bin metrekarelik hastanede toplamda bin 400 doktor ve hemşire görev alacak. Söz konusu personelin SARS virüsü ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda deneyimli olduğu belirtildi.

ASKERİ SAĞLIK EKİBİ TEDAVİ EDECEK

Çin Merkez Televizyonu, yeni koronavirüsün bulaştığı hastaların, yeni hastanede askeri sağlık ekibi tarafından tedavi edileceğini duyurdu.

BİN KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP

Vuhan kentinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bir alana inşa edilen Huoshenshan Hastanesi, monte edilmiş mobil ev gruplarından oluşuyor. Hastane, yaklaşık bin kişilik yatak kapasitesine sahip. Hastanenin inşaatı 23 Ocak'ta başlamıştı.

ROBOTLAR GÖREV ALACAK

The Paper adlı gazetenin aktardığına göre hastanede özel 'tıbbi robotlar' da görev yapacak. Bu robotların ilaç verme, test örnekleri taşıma gibi görevleri yürüteceği belirtiliyor.

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ÖLÜ SAYISI 361 OLDU

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e yükseldi.

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