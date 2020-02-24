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Çin'de koronavirüs sebebiyle yılın en önemli siyasi toplantısı ertelendi

Çin'de ölümcül koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, ülkenin en önemli siyasi toplantılarından sayılan Çin Ulusal Halk Kongresi toplantılarının ertelendiği açıklandı. Böylelikle toplantı 23 yıl sonra ilk kez ertelenmiş oldu.

24.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:34

Çin Komünist Partisi (ÇKP), Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında siyasi takvimin en önemli etkinliklerinden olan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) toplantılarının ertelendiğini duyurdu.

Hükümetin yıllık faaliyet raporunun sunulduğu toplantıların bu yılki oturumlarının her sene olduğu gibi 5 mart tarihinde başlaması planlanıyordu. Ancak, UHK Daimi Komitesi tarafından alınan kararda, toplantıların erteleneceği açıklandı.

1997'DEN BERİ İLK DEFA ERTELENDİ

Alınan bu erteleme kararı sonrasında, ÇUHK 1997'den bu yana ilk defa mart ayında başlamamış olacak.

Çin CCTV televizyonu tarafından aktarılan haberdekonuyla ilgili olarak, "Karar, 13. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunun uygun şekilde erteleneceğini netleştirdi. Toplantının gerçekleşeceği tarih Ulusal Halk Kongresi daimi komitesi tarafından ayrıca açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 594 OLDU

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19'un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti. NHC'den gün içinde yapılan bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 594'e çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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Çin'de koronavirüs sebebiyle yılın en önemli siyasi toplantısı ertelendi

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Dünya, Güncel


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