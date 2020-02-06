Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü

Çin'de esas mesleği hastane eczacılığı olan 28 yaşındaki bir adam 10 gün boyunca koronavirüsle mücadele kapsamında görev yaptıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

MESAİ BİTİMİNDE YURTTA ÖLÜ BULUNDU

South China Morning Post gazetesinin haberine göre 28 yaşındaki hastane eczacısı Song Yingjie, Çin'deki koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Hunan bölgesinde çalıştığı hastanenin dışında otoyoldaki bir kontrol noktasında görevlendirildi.

Haberde 25 Ocak itibariyle koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla otoyoldaki şoförlerin ateşini ölçen sağlık çalışanının 10 gün izin yapmadan aralıksız çalıştığı belirtildi. Geceleri çalışan Song mesai bitiminde dinlendiği yurtta ölü bulundu. 28 yaşındaki adamın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Çalıştığı hastanede tıbbi malzeme yönetimi ve dağıtımından sorumlu kişi olarak çalışan Song Yingjie 3 yıldır bu mesleği yapıyordu.

"PARLAK BİR GELECEĞİ OLABİLİRDİ"

Meslektaşlarının onu çalışkan ve yardımsever biri olarak nitelendirdiği ve ani ölümünden dolayı büyük bir sarsıntı yaşadıkları belirtildi.

Song ile aynı hastanede çalışan Yang Dan Beijing News tarafından yayınlanan bir raporda şunları söyledi:

"Ekibin değerli bir üyesiydi ve parlak bir geleceği olabilirdi. Çok motive olmuş, çalışkan biriydi ve asla şikayet etmezdi."

KIZ KARDEŞİNİ ZİYARET EDECEKTİ

Song'un, çalışma arkadaşlarına her şey biraz sakinleştikten sonra geçen ay koronavirisün çıkış noktası Vuhan'ın olduğu Hubei eyaletinde mahsur kalan kız kardeşini ziyaret etmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.?

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18'e yükseldiği bildirilmişti.