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Çin'de koronavirüsü duyurmaya çalışırken susturulan doktor hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınını erkenden tespit eden ancak yerel yetkililer tarafından susturulduğu ortaya çıkan Doktor Li Wenliang, yakalandığı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yetkililer, doktorun ölümünü doğruladı

06.02.2020 20:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:25Çin'de koronavirüsü duyurmaya çalışırken susturulan doktor hayatını kaybetti
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınını erkenden tespit eden ancak yerel yetkililer tarafından susturulduğu ortaya çıkan Doktor Li Wenliang, yakalandığı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yetkililer, doktorun ölümünü doğruladı.

DSÖ'nün perşembe günü düzenlediği koronavirüs bilgilendirme konferansında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dr. Mike Ryan, Li Wenliang'ın ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ryan, "Onu anmalı ve iş arkadaşlarıyla beraber yasını tutmalıyız" şeklinde konuştu.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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