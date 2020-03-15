Çin'de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı; 'on binlerce insanın hayatı kurtuldu'
Stanford Üniversitesi’nden Dr. Marshall Burke'un tahminlerine göre ülkede ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliği düşünce binlerce erken ölüm engellendi
15.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:48
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ( Covid-19 ) dünyada 6 binden fazla kişinin ölümüne yol açarken Amerikan'ın prestijli okullarından Stanford Üniversitesi'ndan Dr Marshall Burke tarafından, virüsün çevre üzerindeki etkisi konusunda çarpıcı bir araştırma yapıldı.
Dr. Marshall Burke, koronavirüsün Çin'de yol açtığı ölüm sayısının 20 katı kadar insan hayatının kurtulmasını sağladığını ileri sürdü. Bunun sebebi ise Çin'in sanayileşmiş şehirlerinde ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliğinin ciddi oranda azalması ve hava kirliliğinin yol açtığı erken ölüm sayısının düşmesi.
Dr. Marshall Burke, koronavirüsün Çin'de yol açtığı ölüm sayısının 20 katı kadar insan hayatının kurtulmasını sağladığını ileri sürdü. Bunun sebebi ise Çin'in sanayileşmiş şehirlerinde ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliğinin ciddi oranda azalması ve hava kirliliğinin yol açtığı erken ölüm sayısının düşmesi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Marshall, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Haberler
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Haberler
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Haberler
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Haberler
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı