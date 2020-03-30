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Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı

Dünyada yaklaşık 34 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgının çıkış noktası olan "vahşi hayvan pazarları" Çin'de yeniden açıldı. Ülkenin bazı bölgelerde yarasa satışlarının yapıldığı görüldü.

30.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:30

Tüm dünyada neredeyse 1 milyon vakaya yaklaşan ve 34 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olan vahşi hayvan pazarları Çin'de yeniden açılmaya başladı. Bazı bölgelerde yarasa satışının yapıldığı görüldü.

Pekin hükümetinin yasaklamasına rağmen Çin'in bazı bölgelerinde vahşı hayvan satışlarının yapıldığı görüldü. Daily Mail'in haberine göre Çin'de satışı yapılan vahşi hayvanlardan biri de; yeni tip koronavirüsün çıkış kaynağı olduğu düşünülen yarasalar.

SATIŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Çin'in Covid-19 salgınını tamamen kontrol altına aldığını açıklamasının ardından, sokağa çıkma yasaklarının son verilmesiyle kentlerdeki hayat yeniden eskisi gibi işlemeye başladı. Ülkenin güneyindeki Dongguan kentinde bulunan Daily Mail muhabiri, pazarlardaki hayvan satışlarının eskisi gibi tekrar faaliyete geçtiğini, fakat yetkililerin artık tezgahların fotoğrafının çekilmesine izin vermediğini ifade etti.

YARASA, YILAN VE AKREP SATILIYOR

Çin'in güneybatısındaki Guilin kentindeki bir başka muhabir de, yarasaların, yılanların, örümceklerin ve akreplerin hastalıklara şifa niyetiyle satıldığı bir mağazanın reklam pankartının fotoğrafını çekti.

Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı

VAHŞİ HAYVANLAR VİRÜS DEPOSU

Vahşi hayvan tüketen ve ticaretini yapan sağlıksız ve kötü düzenlenmiş bu pazarlar Çin'de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturarak yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Tezgahlarda yarasa, tilki, timsah, yılan, sıçan, dağ sıçanı, kunduz, porsuk gibi toplamda onlarca farklı et çeşidi mevcut.

"PANGOLİNDEN GEÇTİ" İDDİASI

Çinli bilim insanları tarafından hazırlanan bir rapora göre koronavirüs insanlara yılan veya yarasalardan değil bir çeşit karıncayiyen pullu pangolinlerden geçmiş olabilir.

Virüsün kendisi ilk olarak yılan veya yarasa gibi başka bir vahşi hayvanda baş göstermiş olsa da insana bulaşmasını sağlayan mutasyonu pangolinlerde geçirdiği düşünülüyor.

Dünyadaki tek pullu memeliler olan pangolinler Asya'da yiyecek ve ilaç üretimi için öldürülüyor ve çoğu zaman yasa dışı şekilde ticareti yapılıyor.

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Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya

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Asya ülkesi Çin'de koronavirüsün ilk görüldüğü vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı
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