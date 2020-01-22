Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendi. Çinli yetkililer, halka özellikle kalabalık yerlerde maske takmaları yönünde çağrılar yapıyor.

STOKLAR TÜKENDİ

Başken Pekin ve Şangay gibi kentlerde birçok eczane bütün maskelerini sattıklarını ve stoklarının tükendiği uyarısında bulunuyor. Aynı zamanda dezenfektan ürünlerinin satışında da rekor bir artış gözlemleniyor.

9 ÖLÜM, 440'I AŞAN VAKA

Zatürreye benzetilen grip nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Çin sağlık otoriteleri, ülke genelinde teşhis edilen vaka sayısının 440'ı aştığını duyurdu.

Öte yandan ABD'nin yanı sıra Asya ülkelerinden Hong Kong, Avustralya, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da hastalık belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alındı.

Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

SALGININ KAYNAĞI NE?

Nottingham Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Ball, "Geçmişteki salgınları düşünecek olursak, eğer bu yeni bir koronovirüs ise bir hayvan barınağından kaynaklanmış olmalı" diyor.

Mevcut vakalar, Wuhan 'daki Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı ile ilişkilendiriliyor.

SARS, misk kedisinden insana bulaşmıştı. 2012'de ortaya çıktığından beri, 2 bin 494 hastadan 858'inin ölümüne yol açan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ise insanlara çöl devesinden bulaştı.

Uzmanlar, hastalığın Çin'de ortaya çıkmasına, nüfusun çokluğu ve yoğunluğu ile virüsleri taşıyan hayvanlarla insanların yakın temasının neden olduğunu söylüyor.

"BİZDE RİSKLİ VAKA YOK"

Çin'deki gizemli virüs hakkında konuşan Bakan Koca, "Çin'de zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini görüyoruz.Canlı hayvan Pazar yerinde tespit edilmesiyle ortaya çıkan bir virüs. (Korona virüsü) Bu konuda özellikle bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Özellikle Çin'den Huan kentinden bizim yerli havayollarımızın seferi yok ama Çin Hava yollarının haftada üç seferinin olduğunu biliyoruz. Ama bizim hudut güvenliğimizin özel bir gayreti var. Pazar yerlerinde kedi, canlı tavuğun satıldığı Pazar yerinde bu virüsün tespit edildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN GELEN YOLCULAR TAKİBE ALINACAK

Bugün itibarıyla bakanlıkta risk toplantıları yapılacağını duyura Bakan Koca, "Bu tedbirlerimizi alma noktasında bir gayret olduğunu ciddi bir risk taşıdığımız anlamına gelmediğini söylemek istiyoruz. Panik havası oluşturmamak için söylüyorum. O bölgeden gelen vatandaş sayısının az olduğunu. Sadece söz konusu bölgeden değil Çin'in tamamından gelen bütün yolcularla ilgili yakın takibe alındığını, bu takiplerin kapıdan itibaren yapıldığını, şüpheli bir vaka görüldüğünde karantina odasına ve belirlenen hastaneye götürülmesi yönünde hazırlık yapıldığını söylüyoruz" dedi.