Çin'de koronavirüsüne yakalanmış insanların yere yığılma görüntüleri dehşete düşürdü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında 25 kişi hayatını kaybederken, 900'ü aşkın kişinin virüsten etkilendiği belirtildi. Salgından etkilenen kişilerle temas halinde bulunan 8 bin 500 civarı Çinli vatandaşın müşahede altına alındığı öğrenilirken, virüsü taşıma riski bulunanların bini geçtiği kaydedildi. Öte yandan Çin'de virüsten etkilenen insanların sokak ortasında bir anda yığılıp kaldığı görüntüler dünya gündemine oturdu.

BİR ANDA YIĞILIP KALDILAR

Çin'de koronavirüsüne yakalanan vatandaşların sokak ortasında bir anda yere yığılmasını içeren görüntüler dünya gündemine otururken, bu görüntüler salgının vahametini de gözler önüne seriyor. Görüntülerde salgından etkilenen Çinli vatandaşların bulundukları yere yığılma anları yer alıyor.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti. Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 900'ü aşmış, ülkede bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e ulaşmıştı. Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı.

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

VİRÜS TEHDİDİ CİDDİ Mİ?

Korona virüsler orta derece soğuk algınlığından ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor. Bu yeni virüs, ikisinin ortasında bir yerde duruyor. Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Mark Woolhouse, "Yeni bir koronavirüs bulduğumuzda, bulguların ne olduğunu görmek isteriz. Bu virüs daha çok soğuk algınlığı benzeri bulgulara yol açıyor ve bu da endişe verici ancak SARS kadar ciddi değil" ifadeleriyle virüsü açıklıyor.

VİRÜSÜN KAYNAĞI NE?

Yapılan araştırmaya göre, Çin'in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Wuhan'da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı. Bu bilgiler ışığında, yeni tip koronavirüsünün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

NASIL ÖNLEMLER ALINDI?

Virüsün bulaştığı kişiler, yayılması riskini en aza indirmek için her ihtimale karşı karantinada tutuluyor. Hastalığın tespiti için, yolcuların vücut ısını ölçecek tarama cihazları konuldu. Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı da ilaçlama yapılması için geçici olarak kapatıldı. ABD ve pek çok Asya ülkesi, Wuhan'dan seyahat eden yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi için önlemler aldı ve Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapındaki hastaneleri daha büyük bir salgına karşı uyardı.