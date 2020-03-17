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Çin'de Kovid-19 aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi

Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

17.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:29
Çin'de Kovid-19 aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

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