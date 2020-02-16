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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1666'ya yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.

16.02.2020 06:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 07:48

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1666'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının 158 bin 764 olduğu bildirildi.

11 BİN KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong'da olmak üzere 1666'ya yükseldi. Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272'sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500'e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419'a ulaştı.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 84'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde bu sayı 10 olarak belirlendi.

SON 24 SAATTE 142 CAY KAYBI

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi. Yeni can kayıplarının 139'u Hubey, 2'si Sıçuan eyaletlerinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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