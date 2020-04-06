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Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turistik mekanlara ziyaretçi akını oldu

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ülkedeki turistik mekanlar ziyaretçi akınına uğradı.

06.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:24
Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turistik mekanlara ziyaretçi akını oldu
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ülkedeki turistik mekanlar ziyaretçi akınına uğradı.
CNN'in haberine göre, sağlık yetkililerinin salgın riskinin tamamen bitmediği uyarılarına rağmen Çin'de halk büyük şehirlere ve turistik alanlara akın etti.
Sıkı tedbirlerin ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından açık hava etkinliklerine katılmak isteyen on binlerce kişinin geçen hafta sonu en çok tercih ettiği yerlerden biri, Anhui eyaletindeki Huangshan milli parkı oldu.
Ziyaretçi sayısının günün erken saatlerinde 20 bini geçmesinin ardından yetkililer, parkın kapasitesini aştığı uyarısında bulunarak daha fazla ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.
Çin'in en büyük şehri Şanghay'da da deniz kenarındaki Bund bölgesinde mağaza ve restoranlar aylar sonra tekrar hizmete açıldı.
Bazı kentlerde de uyarılara rağmen halk parklara ve yeşil alanlara hücum etti.
Salgınla mücadele tedbirleri 3 aydan fazla süredir devam ediyordu.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Cıng Guang, Çin'in henüz salgını yenemediğini hatırlatmıştı.
Ülkedeki vaka sayılarının düşüşe geçmesinin ardından Pekin yönetimi, üretimin artması ve hizmet sektörünün normale dönmeye başlaması için girişimlerde bulunmuştu.
Hong Konglu uzmanlardan "üçüncü dalga uyarısı"
Çin ana karasındaki kısıtlamaların kaldırılmaya başlanmasının çok erken olduğunu düşünen uzmanlar, Hong Kong'da yeni Kovid-19 vakalarının görülebileceği uyarısında bulundu.
Hong Konglu bulaşıcı hastalıklar uzmanı Yuen Kwok-yung, Avrupa ve Amerika kaynaklı yeni vakalara rastlanabileceğini belirterek Hong Kong'da Çin ana karası kaynaklı üçüncü bir salgın dalgası olabileceğine dikkati çekti.
Salgının hala ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayan Yuen, "Bu aşama hala umut verici değil. Beni en çok endişelendiren şey hafif semptomları olan hastalarda yetersiz test yapılması ki bu da salgının yayılımını durdurmamızı engeller." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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