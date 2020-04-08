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Çin'de Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

08.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:56
Çin'de Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, 59'u yurt dışı, biri Şandong, 2'si Guangdong eyaletlerinden olmak üzere 3'ü yurt içi kaynaklı 62 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Ülkede dün biri Şangay kentinden, diğeri Hubey eyaletinden olmak üzere 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, 112 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
Enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 2 bin 295 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.
Böylece Çin'de salgının başından bu yana Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 802'ye, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 3 bin 333'e ulaştı, virüse yakalanan 77 bin 279 hasta da iyileşti.
Dün, 76 gündür devam eden karantina sona erdi
Yeni tip koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina uygulaması dün kaldırılmıştı.
Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın, büyük oranda kontrol altına alındı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan dün yapılan açıklamada, önceki gün, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından beri ilk kez hiç hayatını kaybeden olmadığı bildirilmişti.
Filipinler 'de Kovid-19 sebebiyle 21 doktor yaşamını yitirdi
Öte yandan Filipinler'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede 21 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.
Özel Hastaneler Birliği Başkanı Rustico Jimenez, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı doktor ölümlerinin öncelikle durumları hakkında yalan söyleyen hastalardan kaynaklandığını vurguladı.
Jimenez, kişisel koruyucu ekipman eksikliğinin de doktor ölümlerinde etkili olduğunu ifade ederken, 740 sağlık görevlisinin tedbir amacıyla kendilerini 14 günlük karantinaya aldığını anımsattı.
Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 764'e yükselirken, salgında 177 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güncel
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