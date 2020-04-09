Çin'de Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti.
09.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:34
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 61'i yurt dışı kaynaklı, 2'si Guangdong eyaletinden olmak üzere 63 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, dün Hubey eyaletinden 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Böylece Çin'de salgının başından bu yana Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 865'e, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 3 bin 335'e ulaştı, virüse yakalanan 77 bin 370 hasta da iyileşti.
Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina uygulaması 7 Nisan'da kaldırılmıştı.
Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın, büyük oranda kontrol altına alındı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan dün yapılan açıklamada, önceki gün, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından beri ilk kez hiç hayatını kaybeden olmadığı bildirilmişti.
Kaynak: AA
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