Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

10.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:38
Çin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.
Channel News Asia'da yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 38'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 42 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, dün Hubey eyaletinden bir kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Böylece Çin'de salgının başından bu yana Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 907'ye, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 336'ya ulaştı, virüs bulaşan 77 bin 455 hasta da iyileşti.
Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina uygulaması 7 Nisan'da kaldırılmıştı.
Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de, salgın büyük oranda kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Güncel ››Çin'de Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: Yasağa rağmen Bebek sahilinde bisiklet sürüp yürüyüş yaptılar - Haber 11:16: Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li... - Haber 11:16: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı - Haber 11:16: Lüleburgaz Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Haber 11:16: Lazer cihazıyla ürettiği yüz siperliklerinden sosyal mesaj veriyor - Haber 10:58: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler