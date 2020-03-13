Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 179'a çıktı
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179'a yükseldi.
13.03.2020 07:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 07:00
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179'a yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179'a, vaka sayısı ise 4 bin 20'sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813'e yükseldi.
Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı.
Söz konusu ölümlerin 6'sı salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde olurken, biri Şandong eyaletinde gerçekleşti.
Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 147'ye müşahade altındaki kişilerin sayısı 12 bin 161'e gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111'e çıktı.
Çin'e yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarda saptanan ve "ithal vaka" olarak adlandırılan vaka sayısı da 88'e yükselirken, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 131'e çıktı.
Çin ile arasında virüsün kaynağı tartışması
Çin'de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Vuhan'da çıkmasının, virüsün kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını öne sürmüştü.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün Twitter'daki hesabından ABD'yi hedef alarak, ABD ordusunu virüsü Vuhan'a getirmekle itham etmişti.
Sözcü Cao, "(Kovid-19) salgınını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.
Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179'a, vaka sayısı ise 4 bin 20'sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813'e yükseldi.
Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı.
Söz konusu ölümlerin 6'sı salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde olurken, biri Şandong eyaletinde gerçekleşti.
Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 147'ye müşahade altındaki kişilerin sayısı 12 bin 161'e gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111'e çıktı.
Çin'e yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarda saptanan ve "ithal vaka" olarak adlandırılan vaka sayısı da 88'e yükselirken, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 131'e çıktı.
Çin ile arasında virüsün kaynağı tartışması
Çin'de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Vuhan'da çıkmasının, virüsün kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını öne sürmüştü.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün Twitter'daki hesabından ABD'yi hedef alarak, ABD ordusunu virüsü Vuhan'a getirmekle itham etmişti.
Sözcü Cao, "(Kovid-19) salgınını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.
Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel
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