Çin’de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193'e çıktı.
14.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:34
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193'e çıktı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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