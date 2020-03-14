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Çin’de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193'e çıktı.

14.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:34
Çin’de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193'e çıktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

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