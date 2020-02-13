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Koronavirüs salgınında can kaybı bir günde 242 artarak 1368'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınında son 24 saatte 242 kişi yaşamını yitirdi. Bu, koronavirüsün tespit edildiği 12 Aralık tarihinden bu yana bir gün içinde yaşanan en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

13.02.2020 07:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:25

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu. Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19'u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan ülke geneli koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

CAN KAYBI 1368'E YÜKSELDİ

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

HUBEY PARTİ SEKRETERİ GÖREVDEN ALINDI

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim" nedeniyle görevinden alındı.

ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang'ın yerine Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong'u atadı.

VUHAN'A ASKERİ SAĞLIK PERSONELİ TAKVİYESİ

Ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Vuhan'a gönderildiği aktarıldı.

Söz konusu sağlık personelleriyle birlikte Vuhan'a Kovid-19'un ortaya çıkışından bu yana yapılan askeri sağlık personeli takviyesi 4 bini geçti.

NE OLMUŞTU?

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

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Koronavirüs salgınında can kaybı bir günde 242 artarak 1368'e yükseldi

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Kaynak: AA


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