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Çin'de "kuraklık" alarmı

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde kuraklık nedeniyle alarm verildi.

15.10.2019 13:44Çin'de
Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde kuraklık nedeniyle alarm verildi.
Çin resmi haber ajansı Şinhua'daki habere göre, ülkeyi batıdan doğuya kateden Yangzı Irmağı'nın kollarından Gan Nehri'nin eyalet başkenti Nançang'dan geçen kısmında, nehir yatağının 11,5 metre daralması üzerine "turuncu" alarm ilan edildi.
Turuncu alarm, yakın kuraklık tehlikesine işaret ediyor.
Eyalette, temmuz ve ekim arasında metrekareye düşen yağış miktarı 96 milimetreküp ölçüldü. Bunun geçmiş yıllardaki ortalama yağış miktarından yüzde 70 az olduğu kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: AA

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