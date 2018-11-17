Çin'de Lüks Otelde, Aynı Bezle Hem Yerin Hem de Bardakların Silindiği Görüntüler Ülkeyi Ayağa Kaldırdı

Çin'de dünyaca ünlü bazı 5 yıldızlı otellerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından söz konusu otellerden özür açıklaması geldi.

LÜKS OTELDE HİJYEN KURALLARINI HİÇE SAYDI

'Bardakların sırrı' isimli videoda dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otelde temizlik görevlileri, otel odasını temizlerken kameraya yansıyor. Bir müşteri tarafından gizlice kayda alınan video yüksek fiyatlarına rağmen lüks otellerin hijyen kurallarını hiçe saydığını ortaya koyuyor.

AYNI HAVLUYLA HEM YERLERİ HEM BARDAKLARI SİLDİ

Videoda otelin temizlik görevlisinin aynı havluyla önce yerleri sonra lavaboyu ardından da odadaki bardakları sildiği açıkça görülüyor.

OTEL ÖZÜR MESAJI YAYIMLADI

Şangay'daki 5 yıldızlı otel, videonun sosyal medyada payaşılıp milyonlarca kez izlenmesinin ardından bir soruşturma başlattıve özür mesajı yayımladı. Otel, özür mesajında "O günkü uygulamalar oda temizliği standartlarına uygun değildi, bunun için çok üzgünüz" ifadelerini kullanırken söz konusu temizlik görevlisinin yeniden eğitileceğini açıkladı.

BAŞKA OTELLER İÇİN BENZER VİDEOLAR DA YAYINLANDI

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise yine Şangay'daki başka bir lüks otelde çektiği videoyu paylaştı. Videoda temizlik görevlisinin aynı süngerle banyoyu, tezgahı ve bardakları sildiği görüldü. Söz konusu videoda Pekin'deki ve Şangay'daki başka otellerde yer aldı.

BAKANLIK İNCELEME TALİMATI VERDİ

Ülkede infiale neden olan skandal videoların ardından, Kültür ve Turizm Bakanı otellere yönelik inceleme talimatı verdi.