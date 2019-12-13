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Çin'de mağazada patlama anı araç kamerasında

Çin'de bir mağazada meydana gelen patlama, araç kamerasınca kaydedildi.

13.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:27Çin'de mağazada patlama anı araç kamerasında

Çin'de bir mağazada meydana gelen patlama, araç kamerasınca kaydedildi. Patlamada ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Guangzhou kentindeki bir mağazada patlama meydana geldi. Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, patlamanın etkisiyle mağazanın camlarının kırıldığı ve araçların geçtiği caddeye düştüğü görüldü.

Yerel medya, patlamaya neyin neden olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını, incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Öte yandan, patlama sebebiyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: DHA

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