Çin'de Mersin Balıklarının Ölümü Üzerine Köprü İnşaatı Durduruldu

23 Kasım 2018 Cuma 16:02



23 Kasım 2018 Cuma 16:02

Çinli yetkililer, köprü inşaatının neden olduğu 6 bin kadar mersin balığının ölümü üzerine inşaatı durdurdu.CNA'da yer alan habere göre, Tarım Bakanlığından bir araştırma ekibi, Cingcou kentindeki balık çiftliğinde tutulan nesli yok olma tehlikesi altındaki yaklaşık 6 bin yavru mersin balığının Hubei bölgesinde devam eden köprü inşaatının yol açtığı gürültü ve sudaki değişiklik nedeniyle öldüğü sonucuna vardı.Çinli yetkililer, araştırma üzerine köprü inşaatını durdurma kararı aldı.Mersin balıklarının nesli kirlilik, avlanma ve çevresel değişiklikler nedeniyle tehlike altında bulunuyor.Nehir ve göllerde yaklaşık 140 milyon yıldır yaşamını sürdüren Çin mersin balıklarının biyolojik çeşitlilik açısından çok değerli olduğu ifade ediliyor.