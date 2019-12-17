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Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar

Mesut Özil'in sosyal medyada Uygur Türklerine destek vermesine tepki gösteren Çin, yıldız futbolcuya sansür uygulamaya devam ediyor. Çin hükumeti, ülkede hizmet veren arama motorlarına, Mesut Özil'i bloke etme talimatı verdi.

17.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:46

Arsenalli Mesut Özil'in Türklerine yönelik desteğine ağır tepki gösteren Çin hükümeti, konuyla ilgili sansür uygulamaya devam ediyor.

İngiliz basınının haberlerine göre, Arsenal'in Manchester City ile oynadığı maçı yayınlatmayan Çin hükumeti, ülkede hizmet veren web arama motoru şirketlerine "Mesut Özil" aramalarını bloke etme talimatı verdi. Sosyal medya ağlarında ise Mesut Özil'in resmi sayfalarının görüntülenmesini engellediği bildirilen Çin hükumeti, tüm gücüyle Özil'in Doğu Türkistan ile ilgili söylediği sözleri vatandaşlarının görmesini engellemeye çalışıyor.

Öte yandan Çin'in yerel sosyal medya mecrası Baidu'da da Mesut Özil'in geçtiği paylaşımların bloke edildiği belirtiliyor.

MESUT ÖZİL NE DEMİŞTİ?

Mesut'un, "Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası" diye başlayan açıklamasında, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur… Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır."

Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar

Çin Halk Cumhuriyeti, Mesut Özil, Uygur, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ADINIZI YAZIN:oğul oğul
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M.ALİ:HİÇBİR HABER KANALINDA YER ALMIYOR. . . KAÇ TANE HABER KANALINA VATSUP İHBAR HATTINDAN YAZDIM CEVAP BİLE YAZMIYORLAR. . . HÜKÜMETTEN SES YOK !!!! ARAP DEĞİL DİYE Mİ KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR. .
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HADEE:adamsın mesut
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BİRİSİ:MESUT ÖZİL diye yazılır ADAMIN DİBİ diye okunur
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ÖZBAY:Çinliler Müslümanlar hariç hepiniz cehenneme gidin
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HERHANGİ BİRİ:Seni sevmezdim normalde ama bu hareketinle taht kurdun mesut. Helal sana. . .
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