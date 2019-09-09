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Çin'de metal bariyer, çocuk ve kadınların üstüne devrildi

Çin'de yol kenarında bulunan yüksek metal bariyerler, sert esen rüzgarın etkisi ile bariyere paralel yürümekte olan 2 kadın ve bir çocuğun üstüne devrildi.

09.09.2019 16:53 Çin'de metal bariyer, çocuk ve kadınların üstüne devrildi
Çin'de yol kenarında bulunan yüksek metal bariyerler, sert esen rüzgarın etkisi ile bariyere paralel yürümekte olan 2 kadın ve bir çocuğun üstüne devrildi. O anlar trafik ve bir otobüs kamerasınca kaydedildi.

Olay, Guangdong bölgesindeki Guangzhou kentinde, 1 Eylül'de, yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarında bulunan yüksek bariyerler, sert esen rüzgarla beraber devrildi. O sırada bariyerlere yakın bir şekilde yürüyen 2 kadın ve bir çocuk, devrilen bariyerlerin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler ve araçlarında olan insanlar, bariyerleri kaldırarak altında kalan çocuk ve kadınları kurtardı.

Yerel medya, 2 kadın ve çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikeleri olmadıklarını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Rüzgar sebebiyle bariyerlerin yıkılma anı
-O sırada yürüyen 2 kadın ve çocuk
-Kadınların ve çocuğun bariyerlerin altında kalması



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

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