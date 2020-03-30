Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'de öğrenciler okullara döndü

Çin'in resmi olarak korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çin'in Özerk İç Moğolistan Bölgesi'nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı.

30.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:57
Çin'in resmi olarak korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çin'in Özerk İç Moğolistan Bölgesi'nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı.
Çin'den dünya geneline yayılan korona virüs nedeniyle dünya alarmda. Çin'den İran , İtalya, İspanya, İngiltere 'ye kadar yayılan korona virüs nedeniyle ülkeler çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Çin ise geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamıştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng'in ülke içindeki korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çinli öğrenciler bugün okullarına geri döndü. Çin'in Özerk İç Moğolistan Bölgesi'nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı. Hohhot kentinde öğrenciler okula girişlerde termal kamera ile kontrol ediliyor. Sınıf kapılarına yerleştirilen dezenfekten ile kişisel hijyenin sağlanması amaçlanıyor. Sınıfta öğrencilerin maske kullanımına devam etmesi dikkat çekiyor.
(İHA) Çin’de öğrenciler okullara döndü

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, İngiltere, İran, Güncel

Haberin Videosu :

Çin'de öğrenciler okullara döndü
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Çin'de öğrenciler okullara döndü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed’in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında

Son Dakika Güncel Haberleri

16:44: Osmangazi'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' toplantısı - Haber 16:44: Adıyaman'da öğretmenler evlerinde yüz koruyucu siperlik üretiyor - Haber 16:44: Büyükşehir'den yardım ve destek çalışması - Haber 16:43: Kaymakamdan sürücülere 'koronavirüs' uyarısı - Haber 16:43: Bozüyük'te köylülerin ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber