Çin'de Okulda Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Çin'in Hunan eyaletinde bir ilkokulda bıçaklı saldırıya uğrayan 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı bildirildi.Şinhua'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki bir kişi Ningyuan ilçesinde bir ilkokula bıçaklı saldırı düzenledi.Saldırıda 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 2 öğrenci yaralandı.Saldırgan polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Çin'de son yıllarda büyük bölümü çocukları hedef alan çok sayıda bıçaklı saldırı düzenlendi.Ciangşi eyaletinde, şubat ayında "psikolojik sorunları bulunduğu" belirtilen bir kişinin bıçaklı saldırısında, aralarında öğrencilerin de olduğu 11 kişi yaralanmıştı.