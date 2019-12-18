Haberler » Dünya » Çin'de ömür boyu hapis cezası çeken ve Saharov ödülü alan Uygur aktivist İlham Tohti kimdir? - Haberler

Çin'de ömür boyu hapis cezası çeken ve Saharov ödülü alan Uygur aktivist İlham Tohti kimdir?

İlham Tohti, Çin'de yaşayan Uygur azınlığın bir mensubu ve Çin politikalarını eleştiren bir akademisyen yazar. 2014 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi ve o zamandan bu yana hala hapiste.

18.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:12Çin'de ömür boyu hapis cezası çeken ve Saharov ödülü alan Uygur aktivist İlham Tohti kimdir?
İlham Tohti, Çin'de yaşayan azınlığın bir mensubu ve Çin politikalarını eleştiren bir akademisyen yazar. 2014 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi ve o zamandan bu yana hala hapiste.

2014'ten bu yana Uygurlar konusunda Çin'in tercih ettiği politikaların kapsamı oldukça genişledi ve 'kültürel bir soykırım' olarak görülmeye başlandı. Bugün Çin'de bir milyondan fazla Uygur'un asimilasyon kamplarında tutulduğu artık biliniyor ve Tohti'nin durumu da ülkede Güney Afrika'da Mandela'nın yaşadıkları gibi sembolik bir önem kazandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

19:02 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması - Haberler
19:00 İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı - Haberler
18:59 Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi - Haberler
18:57 Brexit sonrası İngiliz mahkemelerine Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi - Haberler
18:52 Isparta'da 4 kişiye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Haberler
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Haberler
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Haberler
18:00 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haberler
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Haberler
17:23 Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler - Haberler
18.12.2019 19:12:13