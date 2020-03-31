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Çin'de orman yangını: 19 ölü

Çin'in Sıçuan eyaletinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan 19 kişi hayatını kaybetti.

31.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:24
Çin'de orman yangını: 19 ölü
Çin'in Sıçuan eyaletinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan 19 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua ajansının haberine göre, Şiçang kenti bilgi bürosundan yapılan açıklamada, dün yerel saatle 16.00 civarında bir çiftlikte çıkan yangının, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki dağlık bölgeye sıçradığı belirtildi.
Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekibin, saat 02.00 sularında rüzgarın ani yön değiştirmesi üzerine ormanlık alandaki yangında mahsur kaldığı ifade edildi.
Ekip için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 18 itfaiyeci ile onlara rehberlik eden bir yerel orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
China Daily gazetesi, arama kurtarma çalışmalarında yaralı bulunan 3 itfaiyecinin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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