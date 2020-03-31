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Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü

Koronavirüsün çıkış noktası olan ve 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını sebebiyle 19 kişi hayatını kaybetti.

31.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:06

Koronavirüs salgını sebebiyle 3 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği Çin'in, Sichuan eyaletinde orman yangınında mahsur kalan 18 itfaiye eri ile onlara rehberlik eden bir çiftçi hayatını kaybetti.

Çin'in Sichuan eyaletindeki Xichang kentinde dün yerel saatle 15.50 sıralarında bir çiftlikte yangın çıktığı belirtildi. Alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle yakındaki dağlık bölgeye ve ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Yerel saatle 02.00 sıralarında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle itfaiye ekibi ormanlık alanda mahsur kaldı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında 22 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, sabah 07.00 civarında 3 kişinin bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ekipler daha sonra 18 itfaiye eri ile onlara rehberlik eden bir çiftçinin cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılanların durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Koronavirüsten 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şu ana kadar yangında bin hektarlık ormanlık arazinin kül olduğu, 80 hektarlık alanın ise zarar gördüğü belirtildi. Yangına 2 bin 44 itfaiye erinin müdahale ettiği, çevrede yaşayan 2 bin 44 kişi tahliye edildiği öğrenildi.

Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin’de orman yangını felaketi: 19 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, 3. Sayfa, Dünya

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Yeni tip koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
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Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü - Haberler
Yorumlar (1)
HASAN:çin dünyanın başına bela olan vahşi hayvan gıda pazarını yeniden açmış artık insanların çoğu çin malı satın almayacak ve virüse savaş açan ülkeler çinden yüklü tazminatlar talep edecek belki de bütün kodamanlar birleşip donanmalarını çinin etrafına yığacak
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