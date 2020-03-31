Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Çin'de orman yangınında itfaiye ekibi mahsur kaldı: 19 ölü

- Çin'de orman yangınında itfaiye ekibi mahsur kaldı: 19 ölü Çin'in Sichuan eyaletinde orman yangınında mahsur kalan 18 itfaiye eri ile onlara rehberlik eden bir çiftçi hayatını kaybetti.

31.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:09
- Çin'de orman yangınında itfaiye ekibi mahsur kaldı: 19 ölü
SİCHUAN - Çin'in Sichuan eyaletinde orman yangınında mahsur kalan 18 itfaiye eri ile onlara rehberlik eden bir çiftçi hayatını kaybetti.
Çin'in Sichuan eyaletindeki Xichang kentinde dün yerel saatle 15.50 sıralarında bir çiftlikte yangın çıktığı belirtildi. Alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle yakındaki dağlık bölgeye ve ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Yerel saatle 02.00 sıralarında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle itfaiye ekibi ormanlık alanda mahsur kaldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında 22 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, sabah 07.00 civarında 3 kişinin bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ekipler daha sonra 18 itfaiye eri ile onlara rehberlik eden bir çiftçinin cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılanların durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Şu ana kadar yangında bin hektarlık ormanlık arazinin kül olduğu, 80 hektarlık alanın ise zarar gördüğü belirtildi. Yangına 2 bin 44 itfaiye erinin müdahale ettiği, çevrede yaşayan 2 bin 44 kişi tahliye edildiği öğrenildi. - Çin’de orman yangınında itfaiye ekibi mahsur kaldı: 19 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Güncel

Haberin Videosu :

- Çin'de orman yangınında itfaiye ekibi mahsur kaldı: 19 ölü
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››- Çin'de orman yangınında itfaiye ekibi mahsur kaldı: 19 ölü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem

Son Dakika Güncel Haberleri

12:42: KÜÇÜKÇEKMECE'DE MARKETTE GASP DEHŞETİ KAMERADA - Haber 12:42: Büyükşehirden Korona virüsle mücadele edenlere baklava ikramı - Haber 12:42: Karapınar'da bulunan yavru balıkçıl kuşu tedavi edilecek - Haber 12:42: Almanya'da işsiz sayısı martta arttı - Haber 12:42: Tuzla'da polis ekipleri sokak hayvanları için mesire alanlarına yem bıraktı - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:58: Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber