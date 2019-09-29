Çin'de otobüs ile kamyon çarpıştı: 36 ölü, 36 yaralı

Çin'in Jiangsu eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Çin Halk Cumhuriyeti
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Yixing kentinde 69 yolcunun bulunduğu bir otobüs, sol ön tekerleğinin patlaması sonucu kontrolünden çıkarak kamyonla çarpıştı. Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 9'u ağır 36 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği Changchun-Shenzhen otoyolu, kazadan 8 saat sonra trafiğe yeniden açıldı. - PEKİN
, 3. Sayfa Kaynak: İHA