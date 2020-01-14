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Çin'de petrokimya tesisinde patlama

Çin'in Guangdong eyaletinde bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

14.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:35Çin'de petrokimya tesisinde patlama
Çin'in Guangdong eyaletinde bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.
Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhuhai kentindeki bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Zhuhai Acil Durum Yönetim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 13.40 sıralarında meydana geldiği ve sonrasında yangın çıktığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı ve can kaybı olmadığı belirtildi.
Çin medyasında paylaşılan görüntülerde patlama sonrası gökyüzünü dumanlar kapladığı, tesis çalışanlarının ve çevredekilerin panikle kaçtığı görülüyor.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA

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