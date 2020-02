Çin'de salgından ölenlerin sayısı 2 bin 345'e yükseldi

Çin'de Cumartesi günü korona virüsü salgını nedeniyle 97 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı sayısı 2 bin 345'e yükseldi.Korona virüsü nedeniyle Çin genelinde ölü sayısında gerileme görülürken, Güney Kore, İtalya ve İran'daki vaka sayılarında ise büyük artış kaydedildi. Çin'de Cumartesi günü korona virüsü salgını nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, toplam can kaybı sayısının 2 bin 345'e yükseldiği açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde aynı gün 648 yeni vaka olduğunu, toplam vaka sayısının da 77 bin 41'e çıktığını açıkladı. Covid-19 virüsünün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde cezaevlerinde 32 yeni vaka görüldüğü belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, Covid-19 için geliştirilen aşıların klinik testlerinin Nisan ayı sonlarında başlayabileceğini bildirdi.Virüsün kaynağı Wuhan'daki pazar olmayabilirÇin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'in haberine göre, Çinli bilim adamları korona virüsünün kaynağının Wuhan kentindeki su ürünleri satılan pazar olmayabileceğini açıkladı. 12 ülkeden toplanan 93 örnekte yapılan DNA dizilimi analizleri sonrasında bazı örneklerin genetik belirleyicilerinde (haplotip) farklılık görüldüğü aktarılırken, söz konusu pazardaki korona virüsünün kaynağının başka bir yer olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Araştırma, ayrıca virüsün insandan insana bulaşmasının Kasım ayının sonlarında başlamış olabileceğini de gösterdi.Güney Kore, İtalya ve İran'da sayılar artıyorCovid-19 salgını 28 ülkeye yayılırken, Güney Kore, İtalya ve İran'daki vaka sayısı artmaya devam ediyor. Güney Kore resmi haber ajansı, ülkede dün 123 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısının 556'ya, can kaybı sayısının ise 4'e çıktığını açıkladı. Yeni vakalardan 75'inin, toplamda ise 300'den fazla vakanın Daegu kentindeki kiliseyle ilişkili olduğu aktarıldı. Cheongdo kentindeki Daenam Hastanesinde 3 ölüm ve 110 vaka görüldüğü, hastalar arasında dokuz sağlık personelinin de yer aldığı belirtildi. Ülkedeki ilk vaka 20 Ocak'ta tespit edilmiş, hastanın Wuhan'dan gelen Çinli bir kadın olduğu belirtilmişti.İtalya'da da vaka sayısı 79'a çıkarken, salgın nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. İran'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 5'e, toplam vaka sayısı ise 28'e yükselirken, başkent Tahran'daki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Tayvan'da da iki yeni vaka bildirilirken, toplam vaka sayısı 26'ya yükseldi.Salgın nedeniyle dünya genelinde meydana gelen can kaybı sayısı ise toplam 2 bin 461'e çıktı. - PEKİN