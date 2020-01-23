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Çin'de salgının başladığı Vuhan'a tüm toplu taşıma seferleri durduruldu

Çin Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentine tüm toplu taşıma seferlerini durdurdu.

23.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:10Çin'de salgının başladığı Vuhan'a tüm toplu taşıma seferleri durduruldu
Çin Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentine tüm toplu taşıma seferlerini durdurdu.
Bakanlıktan yayımlanan acil uyarıda, kararın Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'a planlanan tüm otobüs ve feribot seferlerini kapsadığı belirtilerek, kent sakinlerinden "özel bir sebep olmadan" şehri terk etmemeleri istendi.
Uyarıda ayrıca şehirden transit geçen toplu taşıma araçlarının da güzergahlarını değiştireceği vurgulandı.
Koronavirüs salgını
Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.
Dün itibarıyla Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de birer kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.
Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: AA

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