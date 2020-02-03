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Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 362 kişinin ölümüne sebep olan ölümcül virüsün kendilerine bulaşmasını engellemek isteyen sağlık görevlileri, termal kameraların takılı olduğu dronelarla uzaktan virüs taraması yaptılar.

03.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:28

Çin'in kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 362 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs gün geçtikçe etkisini artıyor. Karantina altına alınmış bölgelerden dehşete düşüren kareler gelmeye devam ederken, yetkililerin drone ile yaptıkları virüs taraması dikkat çekti.

DRONE İLE VİRÜS TARAMASI YAPTILAR

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını hızla yayılma devam ediyor. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar aldıkları tedbirleri artırırken, yetkililerin virüs taraması yapmak için kullandıkları drone'lu yöntem şaşırttı. Drone'a takılan termal kameralarla vatandaşların virüs taraması uzaktan yapıldı. Balkonlarına çıkan Çinli vatandaşlara kendilerine doğru yönlendirilen drone tarafından virüs taraması yapıldı. Sağlık görevlileri bu yöntemle, virüsün kendilerine bulaşma riskini azaltmayı planlıyor. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcıların büyük ilgisini çekti.

ÖLÜ SAYISI 362 OLDU

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 362'ye yükseldi.

50 MİLYON İNSAN KARANTİNADA

Öte yandan merkezi hükümet, virüsle mücadele kapsamında 800 kilometre doğudaki Wenzhou şehrinde de yollar barikatlarla kapatıldı. İnsanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Çin genelinde 50 milyon insanın, karantina önlemleri kapsamında kısıtlı bir yaşam içinde tutulduğu değerlendiriliyor. Hong Kong üniversitesinden uzmanlara göre ise vaka sayısı resmi açıklamaların çok üzerinde olabilir. Aynı uzmanlar, Vuhan kentinde salgından etkilenenlerin sayısının 75 binden fazla olabileceğini savunuyor. ABD ve Avustralya yakın zaman içinde Çin'e seyahat etmiş olan yabancı ülke vatandaşlarının ülkelerine girişini engelleyeceğini duyurdu.

Güney Kore, seyahat engelini, Hubei eyaletine gitmiş olanlarla sınırladı. Çok sayıda ülke Hubei eyaletindeki vatandaşlarını tahliye ediyor ve karantina işlemleri uyguluyor.

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Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
MUHABBET KUŞU:beter olsun. biz müslümanlar çine sabah akşam beddua ediyoruz
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CAPLA:Korkudan mı dediniz acaba sizde olsa donunuz açık Kaçmaz mısınız
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TEMEL ILE DURSUN:BUGUN BIRAKSINLAR UYGUR TURKLERINI ALLAHA INANSINLAR SEYREN HEMEN SIFAYI BUNLAR CEKECEK ZULUM YAPMAYI
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ALMANYA:Ne biçim karantina ? Geri zekalılar tedavi uygulamak yerine kapıyı tahtaliyorlar. Ulan o virüs okadar tehlikeli olsa sizede bulaşır.. çaput maskeyle korunduklarini sanıyorlar.. tedavi yerine barikat.. eve hapsedip gebertmekle virus bitecek...
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