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Çin'de sanayi üretimi ve perakende büyümesini sürdürüyor

Çin'in sanayi büyüme oranı kasım ayında yüzde 6.2 oranında arttı, bu oran ekim ayında yüzde 4,7 idi.

16.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:40Çin'de sanayi üretimi ve perakende büyümesini sürdürüyor

İmalat sanayi üretimi ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarken, yüksek teknolojik imalat üretimi de geçen ay yüzde 8,9'luk artış gösterdi.

Öte yandan Çin'de perakende satışlar, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Çin Ulusal İstatistikler Bürosu, Ocak-Kasım dönemine ait tüketim hacmi rakamlarını açıkladı. Büro tarafından açıklanan verilere göre, Çin'de 11 ayda gerçekleştirilen tüketim hacmi, 37 trilyon 290 milyar (5 trilyon 330 milyar ABD doları) yuana ulaştı. Online satış hacmi ise yine aynı dönemde 9 trilyon 500 milyar yuanla, yüzde 16,6'lık yıllık ortalama artışını sürdürdü


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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