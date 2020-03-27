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Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın

Çin'de daha önce SARS, kuş gribi, domuz gibi salgınlarında mücadele eden ve şimdi de Koronavirüs Mücadele Kurulu'nda yer alan Profesör Li Lanjuan Türk halkına seslenerek "3 hafta evden çıkmayın" dedi.

27.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:01

Koronavirüs salgınına karşı şu ana kadar gelen verilere göre hastalığın yavaşlamasını sağlayan Çin'de Koronavirüs Mücadele Kurulu'nda yer alan ve daha önce SARS, kuş gribi, domuz gribi salgınlarında da önemli başarılar elde eden Li Lanjuan "Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın" diye seslendi.

Koronavirüsün Vuhan kentinde görülmesinin ardından kentin kapatılması, zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi için Çin hükümetine ilk raporu sunan Koronavirüs Mücadele Kurulu üyesi Prof. Li Lanjuan, iki ayrı virüs salgını esnasında da ülkesindeki mücadelenin başındaki isimler arasındaydı. SARS'ı durduran akademisyen olarak dünyada tanınan Prof. Lanjuan hem diğer salgınlarda öğrenilenleri hem de Çin'in virüsle nasıl mücadele ettiğini Akşam gazetesine anlattı.

"ÖNCEKİ TECRÜBELERİMİZDEN DOLAYI KORONAVİRÜS SALGININDA EVDE KALMAK ZORUNLUYDU"

Lanjuan, şunları söyledi: "2003 SARS salgını Zhejiang Eyaleti'nde ilk kez görüldüğünde bununla mücadele eden ekipteydim. Kısa zaman içinde iki farklı ekiple bir yandan hastaları iyileştirmeye diğer yandan hastalığın karakteristik belirtileriyle hangi insanlarda yüksek tesir gösterdiğini araştırmaya başladık. Alınacak en büyük önlemin bu süreçte evde kalmak olduğunu ilk kez o zaman resmi raporlarıma yazdım. 2013'te kuş gribi salgınında Yangtze Deltası'nın izole edilmesine dair rapor hazırladım. Çin hükümeti bu raporu hızla hayata geçirdi. Hastalığın kaynağına yani hayvan pazarlarına ulaştığımızda hükümet tüm hayvan pazarlarını da kapattı. Böylece salgını durdurduk. Koronavirüs salgını çıktığında daha önceki deneyimlerimiz hiç tartışmasız alınacak ilk önlemin evde kalmanın zorunlu hale getirilmesi olduğunu göstermişti bizlere.

"TÜRK HALKINA SESLENİYORUM: EVDEN ÇIKMAYIN"

Hükümet de bu önlemin deneyimle farkında olduğu için hızla sonuca ulaşabildik. Bugün artık salgını Çin'de büyük ölçüde durdurmayı başardık. Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için evde kalmak çok önemli. Siz de bu 3 hafta evden çıkmayın. Virüs salgını yükselme eğilimine girmişse salgının vurduğu kentler ve büyükşehirlerde gerekirse sokağa çıkma yasağı da dahil herkesin 3 hafta evinde kalması sağlanmalı.

Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın

"EN BÜYÜK ÖNCELİK ÇOK SAYIDA TEST YAPILMASI"

Sağlık mücadelesinde de en büyük öncelik tanı kitleriyle olabildiğince çok sayıda test yapılması ve vakaların kontrol altına alınması. Sonuçların hızla hem ulusal pandemi merkezlerine hem de Dünya Sağlık Örgütü'ne ulaştırılması gerekli.

"ÇİN'DE İKİNCİ GENİŞ ÖLÇEKLİ SALGIN OLASILIĞI BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Mevcut yeni vakaların tamamı yurt dışından gelenlerde ortaya çıkıyor. Çin'de ikinci geniş ölçekli koronavirüs salgını yaşanma olasılığı bizleri endişelendiriyor. Hastalığın belirtilerinin görüldüğü ancak resmi olarak tanı konmadığı insanların hızla belirlenmesi lazım nitekim bu insanlar da salgını yeniden canlandırabilir."

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Çin’de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Dünya, Güncel

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SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın

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Haberler ›› Dünya ››Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haberler
Yorumlar (5)
DİRİLİŞ:BİZİM MİLLET DIŞARDA VALLA. . .
Cevap Yaz 0 0
HALK:çalışan halk: Tamam Çıkmayız gönüllü karantina alıyoruz. İş veren : Ömür boyu karantina yap hemşerim sg.
Cevap Yaz 0 12
COŞTU:Niye biz TÜRK'' leri çok mu seviyormuşta sadece bize evden çıkmayın diyor Dünyaya niye söylemiyor. Hem TÜRK Halkına seslenmiş biz TÜRK ama mecbur çalışanlarız ayın 15inde hesabımıza 4-5 bin TL yatmaz.
Cevap Yaz 12 7
MR CANITIN:işiniz gücünüz para bi 15 gün kendizi döndürecek kadarda aciz olmayın
1 5
VATANDAŞ:öbür tarafa gittiğinde bizim için bir şeyler hazırla biz daha geç gelmiş olacağız sen bu kafadaysan
4 9

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