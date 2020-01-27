Çin'de SARS uzmanı: "Koronavirüsten hastalananların sayısı bir haftada zirveye çıkabilir"

Çin'de 2003'te şiddetli akut yolu sendromunun (SARS) önlenmesinde görev alan bir bilim adamı, bir hafta içinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınından etkilenen kişi sayısının zirveye çıkabileceği uyarısında bulundu.

Çin'de 2003'te etkili SARS salgınına karşı kurulan Ulusal Uzmanlar Grubu'nda yer alan Lin Ciangtao, yerel basına verdiği demeçte, günlük açıklanan rakamlara bakıldığında enfeksiyon kapan kişi sayısının çok hızlı arttığını söyledi.

Lin, "Şahsi görüşüm koronavirüsten hastalanan kişi sayısı bir hafta içinde zirveye çıkabilir. Bu kez aldığımız önlemler çok güçlü olduğundan virüsten etkilenen sayısının yurt dışında belirtilen rakamlar kadar yüksek olmayacağını düşünüyorum. Ancak bir hafta içinde zirveye ulaşacak, sonra da hızlı şekilde düşecektir." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan 3 Şubat'a kadar ertelenen Bahar Bayramı tatilinin dönüş zamanında, salgının insan hareketinin artmasından dolayı ikinci kez zirveye çıkma ihtimali bulunduğuna işaret Lin, ancak bunun da iklim, ulaşım ve coğrafi koşullara göre gelişeceğini belirtti.

Lin, SARS salgınına karşı aşı geliştirilmesi konusunda araştırmalarda bulunmuştu.

Çin yeni koronavirüs ile mücadaleye 8,74 milyar dolar ayırdı

Çin Maliye Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan ortak açıklamaya göre, 2019-nCoV salgınını önlemek için 60,33 milyar yüen (yaklaşık 8,74 milyar dolar) tahsis edildi.

Bu arada Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamada, Vuhan'dan Bahar Bayramı ve koronavirüs salgını etkisiyle ayrılan 5 milyon kişinin izlendiğini bildirdi.

Vuhan Belediye Başkanı Cou Şienvang, dün Bahar Bayramı ve salgın etkisi nedeniyle 5 milyondan fazla kişinin şehirden ayrıldığını açıklamıştı. Vuhan kentinin nüfusu 11 milyonu buluyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtilmişti.

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfeksiyonun bulaştığı kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklanmıştı.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Kaynak: AA